Стоичков: Само един португалец развали уникалната вечер

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Легендата на ЦСКА и българския футбол Христо Стоичков публикува пост в социалните мрежи след снощния мач на "червените" с "Монако" в Лигата на конференциите. Той изгледа от трибуните загубата на столичани с 1:2.

„Всичко беше перфектно, скъпи армейци, само един португалец развали уникалната вечер. Главите горе, така се прави отбор, всички задружно", гласи постът на Камата.

Явно и той е критичен към съдийството на португалеца Жоао Гонсалвеш.

Към него имаше претенции за нарушение срещу Стефано Сенси преди втория гол на гостите, както и за неотсъдена дузпа.