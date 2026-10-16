Стоичков: Само един португалец развали уникалната вечер

Легендата на ЦСКА и българския футбол Христо Стоичков публикува пост в социалните мрежи след снощния мач на "червените" с "Монако" в Лигата на конференциите. Той изгледа от трибуните загубата на столичани с 1:2.
„Всичко беше перфектно, скъпи армейци, само един португалец развали уникалната вечер. Главите горе, така се прави отбор, всички задружно", гласи постът на Камата.
Явно и той е критичен към съдийството на португалеца Жоао Гонсалвеш.
Към него имаше претенции за нарушение срещу Стефано Сенси преди втория гол на гостите, както и за неотсъдена дузпа.