ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Европол и БАБХ разкриха близо 86 тона незаконни пр...

Времето София 11° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23746208 www.24chasa.bg

Стоичков: Само един португалец развали уникалната вечер

3740
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google

Легендата на ЦСКА и българския футбол Христо Стоичков публикува пост в социалните мрежи след снощния мач на "червените" с "Монако" в Лигата на конференциите. Той изгледа от трибуните загубата на столичани с 1:2.

„Всичко беше перфектно, скъпи армейци, само един португалец развали уникалната вечер. Главите горе, така се прави отбор, всички задружно", гласи постът на Камата.

Явно и той е критичен към съдийството на португалеца Жоао Гонсалвеш.

Към него имаше претенции за нарушение срещу Стефано Сенси преди втория гол на гостите, както и за неотсъдена дузпа.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

MILA.BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание