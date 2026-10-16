Светило във Формула 1: Смяната на Лоусън с Цолов ще е грешка

Един от най-добрите специалисти в областта на Формула 1 и бивш пилот Мартин Брандъл попари малко надеждите на Никола Цолов за титулярно място в “Рейсинг Булс” за новия сезон догодина. Според него екипът ще направи невероятна грешка, ако реши да смени Лиъм Лоусън или Арвид Линдблад, които се намират в страхотна форма.

“Лоусън кара феноменално в момента. Същото може да се каже и за Линдблад. Отборът прави страхотни резултати и ще сгреши, ако реши да смени някой от пилотите си”, категоричен е Брандъл, който коментира всички състезания за “Скай Спортс”.

След последните състезания Лоусън е твърдо девети в класирането със 75 точки, като пред него са само пилоти от елитната четворка - “Мерцедес”, “Ферари”, “Ред Бул” и “Макларън”. Линдблад е 11-и с 38, като само на три пред него е Пиер Гасли с “Алпин”.

“Рейсинг Булс” държи твърдо петото място в класирането при конструкторите след четворката, като има 100 точки, което е преднина от 32 пред “Алпин”. Ако го запази, ще получи доста сериозен дял от парите, които се разпределят в края на сезона.

Един от най-добрите пилоти във Формула 1 в близкото минало Дейвид Култард се изказа доста ласкаво за българина.

В подкаста Up To Speed той заяви: “Мисля, че Лоусън наистина намери добрата си форма, след като натрупа няколко състезания в основния отбор, където заместваше Исак Хаджар. Той предава своите знания и опит. Според мен Линдблад направи изключителен първи сезон във Формула 1 и за мен именно тези двама пилоти са хората, на които отборът трябва да разчита занапред.

Това, което прави ситуацията малко по-сложна, е Цолов - победител в множество състезания във Формула 2. Мисля, че той притежава определен усет и харизма. Има особен блясък в погледа му и една закачлива усмивка. Всички тези качества напомнят на Джеймс Хънт и подобни пилоти, както и на Герхард Бергер. Определено виждам бъдеще за него. Но може би просто ще трябва да почака, да наблюдава, да слуша и да се учи, а след това да изчака своя шанс”.

Джеймс Хънт е една от митичните фигури в историята на Формула 1. Той определено е плейбой №1 в историята на спорта, като изцепките му са хиляди. Това обаче не му попречи да стане световен шампион с “Макларън” през 1976 г. В 92 старта той записа 10 победи и 23 подиума, но само в 7 сезона.

Хънт спечели титлата само с 1 точка преднина пред легендата Ники Лауда с “Ферари”.

Бергер е смятан за най-добрия австриец в историята. Той кара 14 сезона в АТS, “Ероуз”, “Бенетон”, “Ферари” и “Макларън”. В 210 старта записа 10 победи, но така и не успя да стане шампион, защото бе обикновено втори пилот зад имена като Аертон Сена, Найджъл Менсъл, Жан Алези и Манфред Винкелхок.

Атентатите на хутите в Близкия изток поставят под въпрос отново финала на Формула 2. Последните два старта са в Катар и ОАЕ и трябва задължително да се проведат, за да има Никола шанс за титлата във Формула 2. В момента той е на 7 точки от Рафаел Камара в класирането. Бразилецът със сигурност ще се премести във Формула 1 догодина,след като си е осигурил място в “Хаас”. Договорът бе обявен в четвъртък и е дългогодишен.

