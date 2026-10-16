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https://www.24chasa.bg/sport/article/23746349 www.24chasa.bg

Китайки елиминираха сестри Стоеви в Одензе

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Сестри Стоеви Снимка: Bulgarian Badminton Federation

Стефани Стоева и Габриела Стоева отпаднаха на четвъртфиналите на международния турнир по бадминтон World Tour Super 750 в Одензе (Дания) с награден фонд 950 хиляди долара.

Петкратните европейски шампионки загубиха от поставените под номер 6 в схемата Ли Цзин Бао и Цзъ Хан Цао (Китай) с 12:21, 24:26 за 37 минути на корта.

Вторият гейм беше изключително оспорван и игра се точка за точка. Сестрите пропуснаха няколко възможности да изравнят, а китайките взеха три поредни разигравания в края и затвориха срещата.

Преди този мач Стоеви постигнаха две поредни победи.

През следващата седмица българките ще играят на турнир HSBC BWF World Tour Super 750 във Франция.

Сестри Стоеви Снимка: Bulgarian Badminton Federation

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