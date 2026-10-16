Национал от "Нефтохимик" отпада за суперкупата на България

Юношеският национал до 17 години Милко Багдасаров отпада от състава на "Нефтохимик" за суперкупата на България. Турнирът е в събота и неделя в залата на "Левски" в столицата.

Талантливият посрещач беше привлечен в Бургас през лятото от "Арда". Носи името и фамилията на ексдепутата Милко Багдасаров. Багдасаров- младши има проблеми с травма още от световното до 17 г. в Доха в края на август и продължава да се лекува.

"Няма да го рискуваме. Бъдещето е пред него, а имаме налични 4 четворки, плюс Цветелин Цветанов, който ще бъде втори диагонал, но играе еднакво добре и като посрещач", заяви пред "24 часа" старши треньорът на "Нефтохимик" Иван Станев.

На полуфинал в събота, бургазлии срещат ЦСКА.

"Солиден съперник с опитни волейболисти в състава, сред които бившите национали Николай Пенчев, Теодор Тодоров, Мартин Божилов и за последно привлеченият диагонал Димитър Димитров", добави наставникът на "нафтата".

От бургаския клуб обявиха цени на билетите за домакинските мачове през новия сезон от 10 евро. За пенсионери и учащи се над 10 години входът е 7 евро. Гратис ще влизат деца до 10 години, но без фиксирано запазено място.

В другия полуфинал за Суперкупата също в събота ще застанат шампионите от "Левски" и пловдивския "Локомотив Авиа", които през миналия сезон спориха за трофея. Финалът е в неделя от 19,30 часа.