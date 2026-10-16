"Дунав" вдигна на крака след комоцио вратаря Китанов за Самоков

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Групата на "Дунав"(Русе) отпраши в петък преди обяд за Самоков за 1/16 финалния мач за купата на България срещу местния "Рилски спортист".

Двубоят е в събота от 15 часа на стадион "Искър".

"Всички се качиха в автобуса, включително и титулярния вратар Георги Китанов, който беше със сериозни съмнения за комоцио от срещата със "Септември" и да отпадне. Вече е ясно, че е готов да пази и вероятно ще бъде под рамката.

Подхождаме максимално концентрирани за успех срещу силно представящия се новак във Втора лига. Победите носят самочувствие на играчите", призна пред "24 часа" старши треньорът на "Дунав" Георги Чиликов.

Бургаският специалист е планирал последното занимание на русенци да е в Самоков.

От футболистите стартирали сезона липсва само крилото Денислав Минчев, който претърпя операция в началото на месеца.

"В понеделник ще стане ясно, как ще протече възстановяването му. Надявам се да го използвам в последните 3-4 кръга от есенния полусезон", добави Чиликов