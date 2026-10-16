Малтийка спря Елизара Янева на 1/4-финал в Майорка

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Най-добрата ни тенисистка Елизара Янева отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнира на клей от сериите WTA 125 в Майорка (Испания) с награден фонд 100 000 долара.

Поставената под №7 в схемата Янева отстъпи с 1:6, 6:4, 4:6 пред Франческа Курми (Малта) след час и 45 минути игра.

Първата ракета на България заработи 27 точки за световната ранглиста, в която през тази седмица заема 146-о място. Благодарение на силното си представяне в Майорка Янева ще постигне ново рекордно класиране в световната ранглиста.