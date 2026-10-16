ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

40 евро увеличение на минималната заплата и 5% за ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/sport/article/23748601 www.24chasa.bg

“Левски” с малка крачка към ниво Лига Европа

Симеон Демирев

1932
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
"Левски" имаше солидна подкрепа и в Нидерландия. Снимка: Startphoto.bg

Хулио Веласкес изглеждаше преди гостуването в Неймеген на местния НЕК като човек, чийто отбор може да измъкне първа победа в основната фаза на Лига Европа. По изражението на испанския предводител на българския шампион “Левски” ясно си личеше, че е напълно готов да се противопостави на завършилия на 3-о място в първенството на Нидерландия през миналата кампания.

Съперникът играе абсолютен директен футбол. А роденият в Саламанка спец знаеше как да използва качествата на своя тим така, че накрая да излезе победител.

Но Веласкес падна в собствения си капан. Разиграванията, започващи от вратаря му, който трябва да вкара топката в центъра, изиграха лоша шега в 64-ата мин. Тогава капитанът на НЕК Чери получи подранил коледен подарък от Светослав Вуцов.

Треньорът Хулио Веласкес с маркова емоционална реакция в Неймеген
Треньорът Хулио Веласкес с маркова емоционална реакция в Неймеген Снимка: Startphoto.bg

Никой обаче не трябва да съди и да обвинява стража на “сините” за грубата грешка, която сътвори на “Гофертщадион”.

Вуцов сбърка още няколко паса, но те са плод на идеологията, изповядвана от Веласкес. А знаем, че който не пробва, той не греши. Като типичен представител на испанската школа - най-добрата в света в момента, Веласкес иска топката да се изнася по конец - от вратаря през бранителите и халфовете, та чак по веригата напред.

Впрочем грешката на Вуцов дойде само защото младият страж изигра ситуацията наизуст. 23-годишният вратар дори не погледна, че праща топката в краката на съперника. Направи го автоматично, защото очакваше там да е някой от неговите съотборници в центъра на терена.

Играта с крака на Вуцов може и да не е на топниво, каквото имат големите вратари по света, но пък именно националът намери с перфектен дълъг пас тръгващия на скорост Рейналдо, който даде аванс на “Левски” през първата част.

Рейналдо открива резултата.
Рейналдо открива резултата. Снимка: Startphoto.bg

Двубоят с НЕК показа, че в “Левски” има сериозно израстване. Поне що се отнася за мачовете в Европа. След онова 0:1 на “Васил Левски” от “Залцбург” на старта на същинската част от втория по сила турнир на Стария континент, Веласкес отново доказа, че знае какво точно прави с отбора си. И най-вече - как да го накара да играе по неговия начин.

Особено през първата част “сините” доминираха тотално с изключение на първите 10 минути на срещата. След това, до идването на антракта, столичният тим създаде толкова ситуации пред вратата на НЕК, колкото и грандът “Аякс” не успя да сътвори за същото време.

За пореден път се видя, че испанецът умее да изненадва дори и най-запознатите със “синия” отбор. Веласкес остави на пейката Армстронг-Око Флекс за сметка на Давид Кусо. Ирландецът е сред най-добрите през кампанията за столичани. Но тактикът Веласкес го заби на пейката и пусна в игра африканеца. А причината, повярвайте, е изцяло тактическа.

“Левски” нито за секунда не спря да пробва да се надиграва с НЕК - отбор, елиминирал “Олимпиакос” в пресевките на Шампионската лига и завършил в Нидерландия пред АЗ (Алкмаар). Същият АЗ, който миналата година сгъна без напрежение “Левски” на Веласкес.

Е, сега тимът от Неймеген може да е във втората половина на таблицата, но сме твърде рано през сезона. Отделно, за разлика от първия съперник на “сините” - “Залцбург”, нидерландците се хвърлиха на живот и смърт. Не спираха да атакуват и със сигурност хвърлиха доста повече усилия от австрийците.

Диригентът на “Левски” Сержиньо е съсечен от съперник.
Диригентът на “Левски” Сержиньо е съсечен от съперник. Снимка: Startphoto.bg

Веласкес обаче все още има детайли за изкусуряване. Защото “Левски” бе по-добрият отбор през първата част, напълно заслужи точката, с която си тръгна от Нидерландия, но след почивката играчите му не показаха и 10% от това, което демонстрираха преди почивката. Каква е причината - си знаят в щаба на “сините”. Дали умора, дали съперникът просто вдигна оборотите дотолкова, че на родния шампион му стана трудно да противодейства, или нещо съвсем различно?

И все пак българският първенец показа, че с малки, но сигурни крачки се доближава до средното европейско ниво в Лига Европа. Да, НЕК може да отнесе 5 гола от “Ювентус”, но грандът от Торино е съвсем друга бира.

До края на същинската фаза за “сините” остават още 6 мача. А с всеки изминал мач до момента се вижда градация. Сега предстои да видим какво ще ни предостави селекцията на Веласкес на 22 октомври при тежката визита на “Виктория” (Пилзен).

"Левски" имаше солидна подкрепа и в Нидерландия.
Треньорът Хулио Веласкес с маркова емоционална реакция в Неймеген
Рейналдо открива резултата.
Диригентът на “Левски” Сержиньо е съсечен от съперник.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

MILA.BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Завещание на седмицата: Ива Михайлова не е територия, а човек, драги националисти