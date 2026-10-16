“Левски” с малка крачка към ниво Лига Европа

Хулио Веласкес изглеждаше преди гостуването в Неймеген на местния НЕК като човек, чийто отбор може да измъкне първа победа в основната фаза на Лига Европа. По изражението на испанския предводител на българския шампион “Левски” ясно си личеше, че е напълно готов да се противопостави на завършилия на 3-о място в първенството на Нидерландия през миналата кампания.

Съперникът играе абсолютен директен футбол. А роденият в Саламанка спец знаеше как да използва качествата на своя тим така, че накрая да излезе победител.

Но Веласкес падна в собствения си капан. Разиграванията, започващи от вратаря му, който трябва да вкара топката в центъра, изиграха лоша шега в 64-ата мин. Тогава капитанът на НЕК Чери получи подранил коледен подарък от Светослав Вуцов.

Треньорът Хулио Веласкес с маркова емоционална реакция в Неймеген Снимка: Startphoto.bg

Никой обаче не трябва да съди и да обвинява стража на “сините” за грубата грешка, която сътвори на “Гофертщадион”.

Вуцов сбърка още няколко паса, но те са плод на идеологията, изповядвана от Веласкес. А знаем, че който не пробва, той не греши. Като типичен представител на испанската школа - най-добрата в света в момента, Веласкес иска топката да се изнася по конец - от вратаря през бранителите и халфовете, та чак по веригата напред.

Впрочем грешката на Вуцов дойде само защото младият страж изигра ситуацията наизуст. 23-годишният вратар дори не погледна, че праща топката в краката на съперника. Направи го автоматично, защото очакваше там да е някой от неговите съотборници в центъра на терена.

Играта с крака на Вуцов може и да не е на топниво, каквото имат големите вратари по света, но пък именно националът намери с перфектен дълъг пас тръгващия на скорост Рейналдо, който даде аванс на “Левски” през първата част.

Рейналдо открива резултата. Снимка: Startphoto.bg

Двубоят с НЕК показа, че в “Левски” има сериозно израстване. Поне що се отнася за мачовете в Европа. След онова 0:1 на “Васил Левски” от “Залцбург” на старта на същинската част от втория по сила турнир на Стария континент, Веласкес отново доказа, че знае какво точно прави с отбора си. И най-вече - как да го накара да играе по неговия начин.

Особено през първата част “сините” доминираха тотално с изключение на първите 10 минути на срещата. След това, до идването на антракта, столичният тим създаде толкова ситуации пред вратата на НЕК, колкото и грандът “Аякс” не успя да сътвори за същото време.

За пореден път се видя, че испанецът умее да изненадва дори и най-запознатите със “синия” отбор. Веласкес остави на пейката Армстронг-Око Флекс за сметка на Давид Кусо. Ирландецът е сред най-добрите през кампанията за столичани. Но тактикът Веласкес го заби на пейката и пусна в игра африканеца. А причината, повярвайте, е изцяло тактическа.

“Левски” нито за секунда не спря да пробва да се надиграва с НЕК - отбор, елиминирал “Олимпиакос” в пресевките на Шампионската лига и завършил в Нидерландия пред АЗ (Алкмаар). Същият АЗ, който миналата година сгъна без напрежение “Левски” на Веласкес.

Е, сега тимът от Неймеген може да е във втората половина на таблицата, но сме твърде рано през сезона. Отделно, за разлика от първия съперник на “сините” - “Залцбург”, нидерландците се хвърлиха на живот и смърт. Не спираха да атакуват и със сигурност хвърлиха доста повече усилия от австрийците.

Диригентът на “Левски” Сержиньо е съсечен от съперник. Снимка: Startphoto.bg

Веласкес обаче все още има детайли за изкусуряване. Защото “Левски” бе по-добрият отбор през първата част, напълно заслужи точката, с която си тръгна от Нидерландия, но след почивката играчите му не показаха и 10% от това, което демонстрираха преди почивката. Каква е причината - си знаят в щаба на “сините”. Дали умора, дали съперникът просто вдигна оборотите дотолкова, че на родния шампион му стана трудно да противодейства, или нещо съвсем различно?

И все пак българският първенец показа, че с малки, но сигурни крачки се доближава до средното европейско ниво в Лига Европа. Да, НЕК може да отнесе 5 гола от “Ювентус”, но грандът от Торино е съвсем друга бира.

До края на същинската фаза за “сините” остават още 6 мача. А с всеки изминал мач до момента се вижда градация. Сега предстои да видим какво ще ни предостави селекцията на Веласкес на 22 октомври при тежката визита на “Виктория” (Пилзен).