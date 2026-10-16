ФИФА се отказва от приза на Тръмп

Доналд Тръмп вероятно ще остане единственият носител на наградата на ФИФА за мир, с която Джани Инфантино му се натегна миналата година, когато го отрязаха от Нобеловата. Съветът на световната централа реши да създаде комисия от 22-ма човека, която да реши дали този приз ще продължи да съществува, въпреки че бе обявен за ежегоден.

Президентът на ФИФА Джани Инфантино се е извинил официално по време на заседанието за опита да даде световните първенства на частна фирма, оглавявана от близки на Доналд Тръмп. От Германия и Англия веднага са реагирали, че това е крайно недостатъчно, за да продължи да оглавява организацията.

Въпреки всички атаки Инфантино все още е единственият, който смята да се кандидатира за президентския пост на изборите през март догодина в Мароко. Останалите все още се ослушват и така се губи време.

Очаква се Инфантино да предложи на националните федерации да се удвоят субсидиите от страна на ФИФА и така да спечели без проблеми конгреса.

