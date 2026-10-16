Федерацията по лека атлетика подари проект за модерна писта на Перник

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Българската федерация по лека атлетика подари на Перник проект за модерна лекоатлетическа писта, съобщиха от пресцентъра на организацията.

Проектът, който е предвиден за лекоатлетическата писта на стадион "Металург", бе даден официално на общината в Перник от президента на БФЛА Георги Павлов. Той е изготвен изцяло със средства на федерацията.

Предвидено е създаването на модерно съоръжение, което да даде добри условия за подготовката на млади таланти и състезатели. На него ще могат да се провеждат и състезания от национален и международен мащаб.

Сред основните предимства на бъдещото съоръжение е писта с 8 коридора, покрита със синтетична настилка. Предвидени са още специализирани сектори за троен скок, скок на височина, овчарски скок и хвърляния, както и водно препятствие за стипълчейз.

Дарението е резултат от последователните усилия на БФЛА и проведената през последните месеци серия от работни срещи с кмета Станислав Владимиров и екипа му. Следващите стъпки са свързани с осигуряването на финансиране от страна на общината и провеждането на съответните процедури за избор на изпълнител.

Инициативата е част от дългосрочните усилия на Българската федерация по лека атлетика за подобряване на тренировъчните условия, модернизиране на спортната база и създаване на повече възможности за развитие на леката атлетика в страната.