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https://www.24chasa.bg/sport/article/23749535 www.24chasa.bg

Дейвид Бекъм срещу Джани Инфантино за президент на ФИФА?

Константин Ботушаров

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Дейвид Бекъм Снимка: Ройтерс

Джани Инфантино гони четвърти мандат като президент на ФИФА на конгреса през следващата година.

След предложението за продажба на търговските права на световните (впоследствие оттеглено) швейцарецът загуби значително количество от очертаващата се преди това подкрепа. Най-вече от УЕФА.

Според информация на Sky противниците на Инфантино виждат в едно изключително популярно име - Дейвид Бекъм, силен негов конкурент.

Защо бившият английски национал и съсобственик на американския  „Интер Маями" се смята за един от малкото с добри шансове претенденти?

Бонус има статута на световна звезда и отлични контакти в Европа, САЩ и Азия.

С „Интер Маями" има безспорен управленски успех, както и с посланически роли на международната сцена.

Преди време Бекъм публично определи корупционните скандали във ФИФА като отвратителни.

Дали англичанинът наистина ще се впусне в борба за поста, предстои да стане ясно. Времето на опонентите на Инфантино да излъчат кандидат с потенциал за мнозинство срещу утвърдения шеф на ФИФА обаче изтича.

Срокът за издигане на кандидатури е до 18 ноември.

Дейвид Бекъм Снимка: Ройтерс

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