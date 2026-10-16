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Мишка прекъсна треньора на НЕК

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https://www.24chasa.bg/sport/article/23749712 www.24chasa.bg

Мишка прекъсна треньора на НЕК

Симеон Демирев

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Дик Шрьодер Снимка: Startphoto.bg

Едва ли някой треньор на западноевропейски тим си е представял, че негова пресконференция може да бъде прекъсната от... мишка. Е, наставникът на НЕК Дик Шрьодер вече знае какво е.

Докато треньорът на нидерландския тим отговаряше на журналистическите въпроси след равенството с “Левски” 1:1 в Лига Европа, вниманието му беше привлечено от мишка, която се разхождаше из залата.

Неочакваният гост дори започна да се катери по стената, което предизвика смях сред присъстващите и за кратко прекъсна пресконференцията.

Дик Шрьодер

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