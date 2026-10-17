"Левски" спечели 150 хил. евро в Нидерландия

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Равенството с НЕК ще донесе 150 хил. евро за “Левски”. Толкова е сумата, която отбор получава при равенство в Лига Европа. От началото на похода в Европа “сините” си бяха гарантирали сума, достигаща 8,6 млн. евро. А тези 150 хил. ще бъдат добавени към големите милиони.

Отделно в касата на “Левски” ще влязат и парите от тв правата, билети, реклами и т.н. Тоест още милиони.

След визитата в Нидерландия “сините” ще добавят и малко актив към клубния си коефициент, както и към този на България.

Всяка четвърт, половин или цяла точка, е важна за следващите сезони, защото така се определя кой е поставен и кой - не.