Везенков избухна в Барселона за драматична победа на "Олимпиакос" пред Гуардиола

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Българската звезда от европейски ранг в баскетбола Александър Везенков изигра страхотен мач при гостуването на неговия "Олимпиакос" срещу бившия му тим "Барселона" (2015 - 2018) в 6-ия кръг на Евролигата.

Шампионът в най-престижния евротурнир се наложи драматично над каталунците със 105:100 (26:30, 31:17, 20:19, 15:26, 13:8) след продължение, като свидетел на това стана една от емблемите на треньорската професия във футбола Пеп Гуардиола.

Везенков наниза за гръцкия гранд 25 точки, а записа още 6 борби и 1 асистенция за 31 минути на терена.

Друг наш национал - натурализираният американец Коди Милър-Макинтайър, се отчете със 17 точки, 3 борби и 4 асистенции за "Олимпиакос".

Пирейци са 3-и в класирането с 5 победи, 1 загуба. "Барса" е 10-и с 3/3.