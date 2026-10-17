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Френски наблюдател дойде за конгреса на борбата

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Френски наблюдател дойде за конгреса на борбата

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Станка Златева СНИМКИ: РУМЯНА ТОНЕВА

Президентът на световната федерация по борба Ненад Лалович изпрати в София един от най-верните си хора, за да наблюдава общото изборно събрание на родната централа в събота в НСА. Французинът Жан-Мишел Брун е дългогодишен генерален секретар на олимпийския комитет в Париж и в момента е член на комисията по етика на световната борба.

Задачата на Брун е да изготви доклад за избора на общото събрание, за да може да се действа, ако загубилата страна реши да обжалва, за да не пострадат борците ни.

Както е известно, огромна част от борцовата общественост се обедини около кандидатурата на Тодор Ангелов за президентския пост. Досегашният член на управителния съвет трябва да смени Станка Златева след скандалите, които тресат най-успешния ни спорт през последната година, откакто тя бе избрана. Заради решенията на ръководството останахме и без медали от големи първенства.

Станка Златева СНИМКИ: РУМЯНА ТОНЕВА

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