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https://www.24chasa.bg/sport/article/23751082 www.24chasa.bg

Бивш шеф на "Ред Бул" предпочете Лоусън пред Цолов

Георги Банов

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Никола Цолов

Една от най-големите фигури в историята на “Ред Бул” - Гюнтер Щайнер, обяви, че Лиам Лоусън твърдо трябва да остане още един сезон в “Рейсинг Булс” от Формула 1. Така той предпочете новозеландеца пред българина Никола Цолов.

“Махането му ще е грешка, която ще струва на отбора около 20 милиона долара. Не знам дали могат да си го позволят”, смята Щайнер, който в момента се занимава със собствения си отбор по мотоциклетизъм на писта, който също е спонсориран от енергийната напитка.

“Лоусън показа, че е достатъчно добър и трябва да остане”, категоричен е Щайнер, който бе в ръководството на отбора, когато Макс Верстапен печелеше световните си титли.

“Ред Бул” и “Рейсинг Булс” са единствените, които не са потвърдили пилотите си за догодина. Но се смята, че Верстапен и Исак Хаджар са непоклатими в първия отбор, а Арвид Линдблад има само един сезон във втория.

Никола Цолов

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