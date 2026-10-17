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Жандармерия пази "Черноморец" - "Ботев" (Пд) за купата

Велизар Маджаров

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Стадион “Лазур” СНИМКА: “24 ЧАСА”

Възловият мач от 1/16-финалите за купата на България между отборите на "Черноморец" и пловдивския "Ботев" на стадион "Лазур" в неделя от 12 часа ще бъде охраняван и от жандармерия.

Двубоят е определен като рисков. Очакванията са между 200 и 400 фенове на "жълто-черните" да подкрепят своите от трибуните. От полицията и жандармерията в Бургас са провели работна среща с представители на домакина "Черноморец", за да има осигурена подходяща среда за безпроблемно протичане на срещата, която ще бъде излъчена и пряко в  тв ефир.

Със заповед на кмета на Бургас Димитър Николов се забранява предлагането и сервирането на алкохолни напитки в заведенията и търговските обекти намиращи се до 500 метра от спортен комплекс "Лазур" от 10 до 18 часа в неделя.

Двата треньорски щаба имат нагласата да хвърлят оптимални състави в битката.

Четирима титуляри на "Черноморец"- Крис Добрев, Ростислав Костенски, Ивайло Климентов и Алекс Димитров бяха измъчвани от вирус през седмицата.

"Вече са възстановени, тренират наравно с останалите", разкри пред "24 часа" старши треньорът на бургаските "акули" Ангел Стойков.

Единствените от "Ботев", които със сигурност няма да ритат в неделя са оперираният Самуил Цонов и контузеният Димитър Тонев.

"Канарчетата" имат планирана тренировка в събота сутринта на базата си в Коматево, а вечерта преди двубоя на "Лазур" ще нощуват в хотел в Поморие.

Стадион “Лазур” СНИМКА: “24 ЧАСА”

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