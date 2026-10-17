Милена Тодорова остана само на 0,3 сек от финала на летния биатлон в Мюнхен

В суперспринта Владимир Илиев се нареди 24-и, утре двамата ще ни представят в масовия старт

Само 3 десети от секундата не стигнаха на Милена Тодорова да намери място сред финалистките в суперспринта на грандиозния фестивал на биатлона в Мюнхен. Баварската столица организира за втора поредна година Loop One Biathlon Fest, който събира за летните надпревари в този спорт близо 50 000 зрители в Олимпийския парк. Милена започна с безгрешна стрелба от легнал, но на прав направи два пропуска и така влезе два пъти в 60-метровия наказателен рунд. В крайна сметка българката финишира 16-а в квалификацията, само на 0.3 сек след последната намерила място във финала Ана Гандлер от Австрия. Милена завърши 34.7 сек след победителката в квалификациите Елвира Йоберг (Шв), а изоставането на Гандлер бе 34,4 сек.

В квалификациите на суперспринта при мъжете Владимир Илиев се нареди 24-и, на 34,3 сек след най-бързия Мартин Понсилуома (Фин). Илиев стартира с номер 30, направи само една грешка в стрелбата (от легнал) и остана на 11 секунди от първите 15 намерили място във финалите, които са по-късно днес. Милена и Владо пристигнаха в Мюнхен направо след поредния подготвителен лагер на българските национали в Руполдинг, който завършнва тези дни с контролни изпитания за останалите най-добри наши биатлонисти.

В надпреварите по летен биатлон в Мюнхен участват 60 от най-добрите състезатели на планетата в едно своеобразно световно първенство. От няколко години Международният съюз по биатлон (IBU) дава приоритет на подобни ърбан фестивали, които събират в градска среда десетки хиляди зрители и се превръщат в значими празници на спорта. Мотото на фестивала е „Биатлон в сърцето на Мюнхен" и огромният успех миналата есен бе причина IBU да сключи 3-годишен договор с организаторите му.

Утре биатлонският фестивал в Мюнхен продължава с масовите стартове. Квалификационните серии за жени и мъже са съответно в 11.15 и 13.30 ч, а финалите започват 16.45 и 17.25 ч. Всяка от четирите серии ще е с по 15 състезатели, които стартират едновременно и включва три обиколки с дължина 1.8 км около Олимпийското езеро на ролкови ски с две стрелби: легнал и прав по мишени на дистанция 50 м с малокалибрени пушки. Няма резервни патрони, всеки пропуснат изстрел означава наказателен кръг от около 60 м. За финалите се класират общо 15 спортисти - първите трима финиширали във всяка серия плюс тримата останали най-бързи състезатели като „късметлии-губещи". Финалите включват пет обиколки по 1.8 км с четири стрелкови режима между тях: легнал, легнал, прав, прав (отново без резервни патрони). Всеки пропуснат изстрел води до наказателна обиколка от 60 метра.

Състезанията и съпътстващите събития в Мюнхен са част от нововъведенията в биатлона, след като Международният съюз (IBU) възнамерява да дава все по-голямо значение на летните надпревари в този спорт. В края на август Лора Христова финишира седма в престижния старт на звездите „Дрезден Сити Биатлон". Българката бе сред едва десетте състезателки, получили лични покани да участват в лятната надпревара из улиците на германския град. В Дрезден миналата година участва и Милена Тодорова, която спечели бронз. По-рано това лято, в края на юни Лора Христова грабна златото в „Старта на звездите" във Фрасиноро, близо до Модена.

Идната седмица, в сряда, 21 октомври от 11.00 ч във Volvo Център София на Околовръстен път 483 предстои Церемонията по закриване на един от най-успешните сезони в българския биатлон и награждаването най-добре представилите се.