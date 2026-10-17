Футболен празник подготвят в Несебър за мача с ЦСКА

1/16-финалният мач за купата на България между втородивизионния "Несебър" и гранда ЦСКА в неделя от 15 часа се очаква с голям интерес в курортното градче и околните селища.

"Подготвяме се за футболен празник. Осигурили сме максимално добри условия за гостите. Отпускаме им допълнително още два сектора, така, че 2000 фенове на "червените" са добре дошли. За всички, домакини и гости, билетите са по 10 евро.

Теренът ни е много добре поддържан и е предпоставка за приятен футбол", призна пред "24 часа" президентът на ОФК"Несебър" Недялко Москов. Прогнозите му са при добро време поне 3 000 души да има на трибуните в неделния ден.

"С идването на германския треньор се вижда явната промяна в ЦСКА. Те са абсолютен фаворит, но нашите момчета ще играят за честта си, за самочувствие", добави амбициозният футболен бос на несебърлии.

В групата на старши треньора Мирослав Косев ще попадне всичко най-добро в момента. След месец възстановяване от контузия се завръща голмайсторът на отбора Иван Колев.