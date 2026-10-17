Борбата тушира Станка Златева, Тодор Ангелов е новият президент

Станка Златева бе туширана категорично на извънредното общо събрание на федерацията по борба. 94 клуба предпочетоха Тодор Ангелов.

Реално Златева дори не участва във вота, след като малцината, които я подкрепяха напуснаха залата преди вота. Това обаче означава, че вероятно ще бъде предприето някакво обжалване, за да се запази властта.

В залата обаче присъства и представител на международната федерация, който не видя някакви нарушения.

Извънредното общо събрание бе свикано от съда, след като от година, откакто Златева бе избрана федерацията се тресе от скандали.

"Това е голяма отговорност. С всички възможни средства, ще вървим напред и ще успеем. Иска се време. Ще инвестираме в младите. За да има повече българи, трябва да злагаме на децата. Благодаря ви! Благодаря на г-н Ганчев и г-н Йорданов, че застанахте зад мен!", каза Ангелов след избора.

Гриша Ганчев, който бе избран днес за член на новия Управителен съвет по борба, каза много силни думи от трибуната след избора на Тодор Ангелов за председател на българската федерация по борба.

"Никакъв реваншизъм няма да има от мен към никого. Направихте ми толкова мръсотии, но вие не ги направихте на мен, а на едни малки, беззащитни деца. Моето уважение към нея като към спортист, никога няма да изчезне, докато дишам на тази земя! Престанете със заяжданията. Г-ца Златева може да се прибере щастлива, отърва се милиционерите, които ѝ висяха на главата. Мисля, че ѝ помогнахме и трябва да е благодарна", каза Ганчев.

В управителният съвет влязоха още Рахмат Сукра, Белчо Горанов, Валентин Гецов, Евгени Стамов, Иво Ангелов, Армен Назарян, Мирослав Гочев, Николай Дачев, Цоло Божилски и Станислав Трендафилов.