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Александър Донски ще играе при двойките и на АТП турнира в Алмати

Явор Геронтиев

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Александър Донски Снимка: Startphoto

Александър Донски влезе в основната схема на двойки и на турнира по тенис от календара на АТП в Алмати от категорията 250. 

Нашият национал участва с новия си партньор Филип Печонка от Полша и срещат французите Артюр Реймон и Люка Санчес. 

През този сезон Донски спечели три титли на двойки на турнири "Чалънджър". Върхът бе дебютът му в "Големият шлем" на US Open, където с британеца Ян Чоински победиха Мартин Дам и Макензи Макдоналд (САЩ). След това Александър и партньорът му отстъпиха на шампионите от Australian Open Крисчън Харисън (САЩ) и Нийл Скупски (Вбр). 

Александър Донски Снимка: Startphoto

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