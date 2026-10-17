Александър Донски ще играе при двойките и на АТП турнира в Алмати

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Александър Донски влезе в основната схема на двойки и на турнира по тенис от календара на АТП в Алмати от категорията 250.

Нашият национал участва с новия си партньор Филип Печонка от Полша и срещат французите Артюр Реймон и Люка Санчес.

През този сезон Донски спечели три титли на двойки на турнири "Чалънджър". Върхът бе дебютът му в "Големият шлем" на US Open, където с британеца Ян Чоински победиха Мартин Дам и Макензи Макдоналд (САЩ). След това Александър и партньорът му отстъпиха на шампионите от Australian Open Крисчън Харисън (САЩ) и Нийл Скупски (Вбр).