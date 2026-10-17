Испанец обърна бъдещия №1 Александър Зверев и е на финал в Шанхай

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Двама испанци ще играят за титлата на турнира по тенис от категорията "Мастърс 1000" в Шанхай.

Първо Александър Давидович Фокина обърна 5:7, 6:4, 6:3 бъдещия №1 в световната ранглиста Александър Зверев (Гер). След това Рафаел Ходар отстрани 6:3, 6:4 бившия водач в ранглистата Данил Медведев (Рус) и за първи път в кариерата си стигна до финален мач на турнир от тази категория.

Шампионът от "Ролан Гарос" и US Open Зверев обясни, че е уморен.

"След САЩ съм имал само един ден почивка. Не съм робот. Събра ми се много тенис, но съм доволен от постигнатото. Тази седмица имах лека контузия, а в един момент усетих, че нямам сили. Но съм приятно изненадан от резултатите си", коментира роденият в Германия руснак.