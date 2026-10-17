Син вкара на отбора, воден от баща му, но тимът му отпадна за купата, изненадата е "Локо" (ГО)

Синът на треньора на футболния клуб "Дунав" Георги Чиликов вкара гол на отбора на баща си, но "Рилски спортист" загуби с 2:3 у дома мача си от 1/16-финалите за купата. Централният защитник се разписа в последната минута на редовното време.

До момента само един отбор от втора или трета дивизия проби до 1/8-финалите. Това е "Локо" (Горна Оряховица), който надигра елитния и останал без треньор "Септември" след продължения. Виктор Добрев изведе гостите напред, но 5 минути преди края Делян Георгиев изравни. В 95-ата минута Егор Романюк вкара победното попадение за горнооряховчани.

В най-интерсния мач лидерът във Втора лига "Вихрен" бе обърнат от "Локо" (Сф) в Сандански с 2:1 след според изравнителен гол на Ерол Дост, който игра с лакът, което реално е ръка, но съдията го засече. На този етап от турнира няма ВАР.

Резултатите:

"Нефтохимик" - ФК ЦСКА 1948 0:4

"Янтра" - "Локо" (Пд) 0:2

"Академик" (Свищов) - "Славия" 0:2

"Марек" - "Черно море" 0:3

"Пирин" - "Хебър" 1:4