НЕК се оплаква от "Левски" пред УЕФА - "сините" раздавали ВИП билети на фенове

Нидерланският НЕК се оплака пред УЕФА от "Левски" за нерагламентирано разпространение на билети за мача от Лига Европа между двата тима. Около 200 привърженици на "сините" са били разположени на централните трибуни, въпреки че пропуските са предвидени за служебни лица и роднини на футболисти.

След мача местни фенове се оплакаха, че привърженици на "сините" са заемали места, които не са предвидени за тях.

От клуба не отричат, че тези 200 билета са предоставени на съперника. Те обаче не са предвидени за продажба на фенове, а за спонсори и семейства на футболисти.

Ето какво пише нидерландският тим в официална позиция след равенството 1:1 между двата тима:

"В четвъртък вечерта НЕК имаше домакински мач срещу "Левски" от втория кръг на Лига Европа (1:1). По време на и след този двубой клубът получи много въпроси относно продажбата на билети на феновете на Левски за места в редовните трибуни. НЕК е длъжен да обясни как се е стигнало до това. Като клуб, съгласно разпоредбите на УЕФА, сме задължени да предоставим 200 билета от категория 1 на гостуващия отбор. Тези места са предназначени бизнес партньори, специални гости и членове на семействата на играчи и персонал.

Самите ние също използваме тези билети за такива целеви групи при европейски гостувания. Поради това бяхме изненадани, въпреки предварителната информацията, че по време на мачовете от квалификациите "Левски" е подарявал или продавал тези билети на своите привърженици по различен начин. Като домакински клуб, ние трябва да предоставим минималния брой задължителни билети на гостуващия тим. Нямаме пряко влияние върху това как гостуващият клуб впоследствие ще разпредели тези билети. Ситуацията, естествено, беше включена в доклада към УЕФА за обсъждане на оценката на мача", се казва в официалната позиция на НЕК.