Националът Лукас Петков пак изригна в Бундеслигата с гол и асистенция за победа с 4:3

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Лукас Петков определено е българският национал, който се намира във формата на живота си, а и това дава конкретни резултати.

Дясното крило излезе титуляр за "Елверсберг", който в голов екшън пречупи гостуващия "Аугсбург" с 4:3 в среща от 6-ия кръг.

Именно Петков откри резултата още в 4-ата мин. Той изпълни дузпа за домакините, която вратарят Фин Дамен спаси. С добавката обаче Лукас го разпечата.

Само 3 мин по-късно Ласе Гюнтер вкара второ попадение за "Елверсберг", а в 28-ата мин Максимилиан Рор направи резултата 3:0.

"Аугсбург" обаче не се предаде.

В 9-ата мин на продължението на първата част Фабиан Ридер намали изоставането на гостите от дузпа. Също от бялата точка Михаел Грегорич в 78-ата мин вкара втори гол за тях.

В 89-ата мин обаче Петков направи пореден пробив, подмина в пеналта Беренс и подаде на Фредерик Шмал, който вкара за 4:2.

Това обаче не бе всичко в трилъра. Само минута по-късно Мерт Кьомюр отбеляза пак за "Аугсбург".

За финал в 98-ата мин Ноел Футкеу изпусна дузпа за "Елверсберг" с удар в гредата.

За Петков това бе второ попадение в елита на Германия, като той има и 3 асисетниции.

След победата тимът му, който е абсолютен новак в Бундеслигата, заема 6-о място с 10 точки - на 4 от лидера "Борусия" (Д), който се издъни с 0:0 срещу "Унион" в Берлин.

Други резултати:

"Айнтрахт" (Фр) - "Кьолн" 1:0

"Хамбургер" - "Щутгарт" 1:0

"Вердер" - "Падерборн" 2:2

"Шалке 04" - "Майнц 05" 0:1