Мони Скайуокър Николов блести при дебюта в Италия, брат му Алекс MVP за 3:0 над "Верона"

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В първия си мач заедно в един отбор на клубно ниво братята Алекс и Мони Николов изведоха "Кучине Лубе" (Чивитанова) до победа като гост на "Верона" с 3:0 (25:20, 25:19, 28:26) в първия кръг от италианския волейболен елит.

Мони пристигна в него от руския "Локомотив" (Новосибирск). Алекс играе за "Лубе" от 2022 г.

Мони блестеше при дебюта си. 19-годишният разпределител завърши с 5 точки (2 аса, 2 блока). Още с пристигането си той получи прякора Люк Скайуокър заради извънземния си успех, който плюс неговите 208 см го прави да изглежда все едно ходи в небето.

Алекс отново бе в стихията си и сле 19 точки (5 аса, 1 блок) бе избран за MVP на мача.