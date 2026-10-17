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Победоносният поход на "Барса" в Испания продължи с 9-и поред успех

Константин Ботушаров

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Ламин Ямал Снимка: Ройтерс

Шампионът на Испания продължи победоносния си поход в Примера дивисион и в 9-ия кръг.

При гостуването на "Бетис" машините не германския треньор Ханзи Флик записаха успех с 5:2.

Така на върха в класирането те имат пълен актив от 27 точки.

Втори с 22 е "Атлетико" (М) , а "Бетис" е трети с 19.

Вундеркиндът на "Барса" Ламин Ямал откри резултата в 10-ата мин.

Валентин Гомес (27) изравни за севилци.

Родри (41) и Габриел Жезус (51) направиха 3:1 за гостите.

Много бързо Абде Езалзули (53) намали изоставането на домакините. Секунди по-късно обаче "Бетис" остана с човек по-малко, след като Факундо Бернал получи червен картон за удар без топка срещу Ямал.

Ерик Гарсия (62) и Дани Олмо (81) оформиха красноречивата победа.

Ламин Ямал Снимка: Ройтерс

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