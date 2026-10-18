Великан и красавица в биатлона видяха 6:1 за "Байерн"

Звезди на биатлона, сред които великанът от Норвегия Йоханес Тингнес Бьо и италианската красавица Доротея Вирер, видяха на стадиона в Мюнхен победата на "Байерн" с 6:1 над уж конкурента за титлата "РБ Лайпциг" в 6-ия кръг на Бундеслигата. Двамата, а и други знакови фигури в значимия ски спорт бяха там по покана на авторитетна спортна марка.

Иначе Луис Диас (12, 47, 69), Александър Павлович (26), Майкъл Олисе (34) и Хари Кейн (53) вкараха за "Байерн".

Почетно за клетите лайпцигци се разписа Андрия Максимович (90+2).