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https://www.24chasa.bg/sport/article/23753109 www.24chasa.bg

Великан и красавица в биатлона видяха 6:1 за "Байерн"

Константин Ботушаров

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Йоханес Тингнес Бьо и Доротея Вирер Снимка: facebook.com/johannesthingnesboe

Звезди на биатлона, сред които великанът от Норвегия Йоханес Тингнес Бьо и италианската красавица Доротея Вирер, видяха на стадиона в Мюнхен победата на "Байерн" с 6:1 над уж конкурента за титлата "РБ Лайпциг" в 6-ия кръг на Бундеслигата. Двамата, а и други знакови фигури в значимия ски спорт бяха там по покана на авторитетна спортна марка.

Иначе  Луис Диас (12, 47, 69), Александър Павлович (26), Майкъл Олисе (34) и Хари Кейн (53) вкараха за "Байерн".

Почетно за клетите лайпцигци се разписа Андрия Максимович (90+2).

Йоханес Тингнес Бьо и Доротея Вирер Снимка: facebook.com/johannesthingnesboe

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