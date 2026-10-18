ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

България с първи медал от световното по сумо

Времето София 11° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23753565 www.24chasa.bg

Йоана Илиева започна сезона със сребърен медал

Явор Геронтиев

[email protected]

652
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Йоана Илиева

Българската звезда във фехтовката започна впечатляващо новия сезон. 

Йоана Илиева спечели сребърен медал в първия турнир за световната купа на сабя жени в Оран (Алжир).

Йоана се класира за финалите по право, тъй като е четвърта в световната ранглиста. Тя направи отлично състезание и загуби само на финала от бронзовата медалистка от световното и европейското индивидуално тази година Тоскан Тори (Франция) с 12:15.

Българката започна с успех над индийката Дбхавани Чадалавада Ананда Сундгарараман с 15:12, след това се наложи последователно над Мануела Спика (Италия) с 15:12, над Деспина Георгиаду (Гърция) с 15:14, над Нисанур Ербил (Турция) с 15:9, а на полуфиналите и над Лусия Мартин-Португес Барберо (Испания) с 15:14.

В неделя ще бъдат излъчени отборните шампиони на турнира.

Йоана Илиева

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

MILA.BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

От Скопие и Кочани до българския екран: Екатерина и Игор откриха щастието между една сготвена вечеря и сутрешен танц