Стилияна Николова спечели кръг от клубното първенство на Италия

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Стилияна Николова и клуб Terranuova спечелиха кръга от италианската Serie A2 по художествена гимнастика.

Българската шампионка имаше ключова роля за успеха, след като получи 28,050 точки на лента - най-високата оценка в състава на победителите.

На шампионата участваха още две българки. Ева Брезалиева донесе 27,400 точки на обръч за Eurogymnica Torino, който завърши на осма позиция, а Деа Емилова представи своята композиция бухалки за Gymnasium Gravina, получи 21,600 точки, а тимът ѝ се нареди 11-и.

В Serie A1 Яница Динева и Moderna Legnano завършиха на седмо място. Националката получи 27,450 точки за своята композиция с обръч - най-високата оценка в състава на своя тим, пише БТА.

В италианския шампионат през този сезон са заявени още две български гимнастички - Сияна Алекова за Ginnastica Opera Roma и Анастасия Калева за PGS Auxilium Genova, които няма да играят в първия кръг.

Носител на титлата е Raffaello Motto Viareggio, който и тази година разчита на олимпийската шампионка Даря Варфоломеев (Гер).

Следващите кръгове са в Биела, Ливорно и Бергамо, където в края на ноември ще се проведат и финалите.