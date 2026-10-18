Меси вече с 936 гола в кариерата си

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Мегазвездата Лионел Меси вкара два гола за победата на „Интер Маями" с 3:1 срещу „Атланта" в МЛС. С този успех отборът събра 55 точки, сигурен е за плейофите и продължава борбата за второто място в Източната конференция. „Атланта" остава на 14-о място, на шест точки от плейофната зона.

Резултата откри Херман Бертераме в 45-ата минута след асистенция на Луис Суарес. 39-годишният Меси добави два бързи гола в 56-ата и 60-ата минута, а Фафа Пико оформи крайното 3:1 за „Атланта" от дузпа в 88-ата минута.

Лео вече има 936 гола в кариерата си.