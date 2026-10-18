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Край за треньора Енде във "Фортуна", където Илия Груев е помощник

Константин Ботушаров

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Йенс Лангенеке Снимка: "Фортуна"

След вчерашната домакинска загуба от "Саарбрюкен" старши треньорът на третодивизионния "Фортуна" (Дюселдорф) Александър Енде е освободен, обявиха от германския клуб.

С него си тръгва и помощникът Златко Мухович.

В щаба на "Фортуна" вече 1 г. е бившият национал Илия Груев. В него той бе привлечен от самия клуб.

Името му не се споменава в изявлението, което означава, че остава на работа.

Временно начело ще е наставникът на тима до 23 г. Йенс Лангенеке.

Загубата от "Саарбрюкен" затвърди неубедителния старт на сезона за "Фортуна". Изпадналият от Втора бундеслига тим влезе в него с амбиции за завръщане, но е 9-и с 14 т.

Йенс Лангенеке Снимка: "Фортуна"

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