ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Литва обвини Русия за опита за палеж на сателити н...

Времето София 14° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23755125 www.24chasa.bg

"Ботев" (Пд) мина без проблеми през "Черноморец" за купата

Симеон Демирев

1260
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Снимка: "Ботев" (Пд)

"Ботев" (Пловдив) продължава към осминафиналите в турнира за купата на България, след като мина без особени проблеми срещу един от лидерите във Втора лига "Черноморец" (Бургас) и го победи с 4:0. Пловдивчани имаха трудности единствено до 50-ата минута, когато резултатът беше само 1:0 в тяхна полза.

Но бързи голове в рамките 15 минути направиха разликата от три гола.

За "Черноморец" това е трето поредно отпадане в турнира на 1/16-финал, след като в предишните два сезона „акулите" бяха отстранени от "Локомотив" (Пловдив) и от Лудогорец". Близо 3000 зрители дойдоха на стадион „Лазур", но останаха разочаровани от отпадането на местните любимци, които път инкасират първо поражение във всички турнири от 23-и август насам.

"Ботев" (Пловдив) пък има шест поредни победи във всички турнири и това е най-дългата им серия от 2019-а година насам.

Снимка: "Ботев" (Пд)

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

MILA.BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

От Скопие и Кочани до българския екран: Екатерина и Игор откриха щастието между една сготвена вечеря и сутрешен танц