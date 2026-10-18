"Ботев" (Пд) мина без проблеми през "Черноморец" за купата

"Ботев" (Пловдив) продължава към осминафиналите в турнира за купата на България, след като мина без особени проблеми срещу един от лидерите във Втора лига "Черноморец" (Бургас) и го победи с 4:0. Пловдивчани имаха трудности единствено до 50-ата минута, когато резултатът беше само 1:0 в тяхна полза.

Но бързи голове в рамките 15 минути направиха разликата от три гола.

За "Черноморец" това е трето поредно отпадане в турнира на 1/16-финал, след като в предишните два сезона „акулите" бяха отстранени от "Локомотив" (Пловдив) и от Лудогорец". Близо 3000 зрители дойдоха на стадион „Лазур", но останаха разочаровани от отпадането на местните любимци, които път инкасират първо поражение във всички турнири от 23-и август насам.

"Ботев" (Пловдив) пък има шест поредни победи във всички турнири и това е най-дългата им серия от 2019-а година насам.