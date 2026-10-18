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https://www.24chasa.bg/sport/article/23755206 www.24chasa.bg

Националите Везенков и Милър-Макинтайър лидери за победа на "Олимпиакос"

Константин Ботушаров

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Коди Милър-Макинтайър е неудържим. Снимка: facebook.com/olympiacosbc/

Българските национали Александър Везенков и Коди Милър-Макинтайър бяха лидери за "Олимпиакос" при победата със 79:68 (21:23, 18:13, 25:15, 15:17) като гост на "Викос" в мач от III кръг на гръцкото баскетболно първенство.

Натурализираният американски гард бе най-резултатен със 17 точки, а Везенков добави 15.

"Олимпиакос" е с 3 от 3, но има 4 точки, а не 6 и е на 6-ото място.

Причината - наказание за минус 2 точки заради безредици по време на финалната серия с "Панатинайкос" през миналия сезон, спечелена от Везенков и компания.

Коди Милър-Макинтайър е неудържим. Снимка: facebook.com/olympiacosbc/

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