Ива Иванова спечели титлата на двойки в Стара Загора

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Ива Иванова спечели титлата на двойки на международния турнир по тенис за жени от категория W50 в Стара Загора с награден фонд 40 000 долара. Мачовете се играха на кортовете на ТК „Августа Траяна".

Във финалната среща водачките в схемата Иванова и Аня Станкович (Сърбия) направиха обрат и победиха с 4:6, 6:3, 10:6 другата българка Виктория Велева и Гала Иванович (Сърбия).

На полуфиналите Иванова и нейната партньорка се наложиха с 6:2, 7:6(4) над Бианка Елена Бърбулеску и Диана-Йоана Симонеску (Румъния). В другия полуфинал Велева и Иванович победиха българките Алекса Каратанчева и Дария Великова с 4:6, 6:2, 10:5.

Това е втора титла на двойки за Ива Иванова от турнири от веригата Women′s World Tennis, но първа от категория W50.