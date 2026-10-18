ЦСКА се спаси от ранен резил за купата

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Резервите на ЦСКА показаха защо са с такъв статут в тима на "червените". Играчите, които не попадат в стартовия състав на новия треньор Маркус Гиздол, се измъчиха срещу "Несебър" за купата.

Носителят на трофея за миналия сезон би 2:0, като головете паднаха в края на срещата. Или иначе казано, докато основните титуляри не се появиха в игра.

Първо - Йоанис Питас реализира дузпа в 89-ата мин. А в продължението на двубоя Мохамед Брахими удвои.

С играта си срещу тима от Втора лига ЦСКА напълно изтри всичко добро от показаното срещу "Монако" преди дни в Лигата на конференциите.

Наставникът на "армейците" Маркус Гиздол прави осем промени спрямо сблъсъка с френския тим. Избраните от него играчи обаче с нищо не показаха, че заслужават титулярното място.

Очаквано носителят на трофея за миналия сезон диктува темпото на терена срещу 7-ия от Втора лига. Но за 88 мин ЦСКА се отчете с една греда и нищо повече. А най-чистото положение бе в полза на "Несебър".

Иначе "червените" дадоха и жертви. Контузии Жоел Цварц и Бари Котър.