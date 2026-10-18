България на Емил Велев с 13:1 над отбор от Казахстан

Аматьорският национален отбор на България постигна втора поредна победа в междинния кръг на турнира за Купата на регионите на УЕФА за сезон 2026/2027. Селекцията на Емил Велев-Кокала се наложи с категоричното 13:1 над казахстанския БКС (Алмати) в Рустави, Грузия, и събра пълен актив от шест точки след първите си два двубоя в група 4.

С хеттрик за българския тим се отличиха Теодор Чолев и Деян Алексов, а Ибрахим Шериф добави две попадения. По веднъж се разписаха Мартин Фотиров, Тодор Пасков, Марио Евтимов, Джошуа Никълъс Харис и Антонио Валериев.

България поведе още в шестата минута чрез Фотиров, а Пасков в 22-рата и Чолев в 24-тата увеличиха преднината. В 42-рата минута Евтимов бе точен от дузпа, а във втората минута на добавеното време на първата част Харис направи резултата 5:0.

След почивката българският състав продължи да бележи. Шериф се разписа в 50-ата минута, а Алексов добави два гола в 53-тата и 71-вата. Чолев оформи своя хеттрик с попадения в 72-рата и 77-ата минута, преди Валериев да покачи на 11:0 в 78-ата. Аскар Сугурбаев отбеляза за казахстанския отбор в 80-ата минута, а Шериф в 86-ата и Алексов в 90-ата оформиха крайното 13:1.

След успеха с 2:0 над грузинския Баса на старта България вече има голова разлика 15:1. В последния си двубой от групата на 20 октомври тимът ще се изправи срещу представителя на Чехия - Централна Бохемия.

България: 1 Венцислав Янков (B), 2 Георги Михайлов, 5 Джошуа Никълъс Харис, 7 Кристиян Николов (K), 9 Марио Евтимов, 14 Мартин Фотиров, 15 Тодор Пасков, 17 Любослав Любомиров, 18 Теодор Чолев, 19 Деян Алексов, 21 Николай Миков.