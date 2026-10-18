“Юнайтед” с нов провал, Майкъл Карик си тръгва

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Дните на Майкъл Карик начело на “Манчестър Юнайтед” са преброени. И бившият играч на “червените дяволи” до дни няма да е мениджър на тима.

В Англия са категорични, че в най-скоро Карик ще бъде уволнен. Решението е взето след поредния назадоволителен резултат - 1:1 като гост на “Лийдс”. За домакините през цялото време на пейката остана българския национал Илия Груев.

По този начин от началото на сезона “Юнайтед” има само една победа в първите 7 кръга. И тимът е на 13-ото място във Висшата лига.

Карик първоначално пое манчестърци уж временно. Но след класирането за Шампионската лига босовете на “Олд Трафорд” решиха да го оставят за постоянно. Още в първите дни на новия сезон “Юнайтед” отпадна рано-рано за един от трофеите в Англия - купата на лигата.

Вариантите за нов мениджър са доста, но “червените дяволи” се оглеждат за наставник с богат опит.

