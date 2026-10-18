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https://www.24chasa.bg/sport/article/23756052 www.24chasa.bg

“Барса” изравни рекорд на “Реал” (Мадрид)

Симеон Демирев

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СНИМКА: РОЙТЕРС

Има ли кой да спре “Барселона” през този сезон в Испания? Това се питат всички, след като каталунците минаха през поредния си съперник в Примера - “Бетис” с 5:2. Тази победа е девета за тима в първите девет мача от кампанията в първенството - успех, който позволява на водения от Ханзи Флик тим да изравни рекорда на вечния враг “Реал” (Мадрид) за най-добро начало на шампионат, поставен през далечния сезон 1968/1969. Тогава кралският тим отбелязва 21 гола, докато тези, вкарани от “Барса” сега, са почти 2 пъти повече - 39.

Каталунците могат да задминат големия си враг още следващата седмица, и то по най-сладкия начин. В края на седмицата е “Ел Класикото” срещу “Реал”.

СНИМКА: РОЙТЕРС

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