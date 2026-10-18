"Левски" проспа първото полувреме в Ловеч, но е на 1/8-финал за купата

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Левски" се измъчи здравата срещу "Спартак" (Плевен) в 1/16-финалите за купата на България. В Ловеч воденият от Хулио Веласкес тим победи 2:0 тима от Втора лига.

Като цяло треньорът на столичани пусна в игра срещу отбора от Втора лига втория си тим, с изключение на Сержиньо. И това си каза думата. През първата част плевенчани бяха по-добрия отбор на терена. "Спартак" тресна и гредата на Огнян Владимиров в края на първата част.

След почивката испанският предводител на "сините" взе мерки и пусна в игра Евертон Бала и Майкон. В 56-ата мин Армстронг Око-Флекс бе спънат в наказателното поле, а съдията Станимир Тренчев отсъди дузпа. Зад топката застана Евертон Бала и не сбърка.

В 80-ата мин Мазил Сула уби интригата, отбелязвайки за 2:0.

В срещата със "Спартак" (Плевен) дебют за "сините" направи последното ново попълнение в тима Петко Христов.

Иначе "Левски" гостува за първи път в Ловеч от 10 години насам. За последно столичани играха на градския стадион в града през 2017 г., когато победиха домакинстващия там "Монтана" 3:1.