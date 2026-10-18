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https://www.24chasa.bg/sport/article/23757098 www.24chasa.bg

Ландо Норис определи Никола Цолов като потенциална бъдеща звезда на Формула 1

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Ландо Норис СНИМКА: Инстаграм/lando

Настоящият шампион във Формула 1 Ландо Норис определи Никола Цолов като потенциална бъдеща звезда на Формула 1 по време на лайвстрийм, в който отваряше пакети с колекционерски карти. Сред картите той изтегли именно тази на Никола Цолов.

Цолов може да се докосне до света на най-големите - Формула 1, още този сезон. Според специализираното издание PitLane24.com има голям шанс 19-годишният българин да бъде тестван от "Рейсинг Булс" в първата свободна тренировка за "Гран при" на Мексико на 30 октомври.

Преди повече от месец Цолов навъртя на пистата "Имола" в Италия около 700 км с болид на дъщерния отбор на "Ред Бул" в F1. Онази кола обаче беше от предишната регулаторна ера, докато петъчната сесия на пистата "Ерманос Родригес" в Мексико сити би осигурила реална представа за темпото на софиянеца с актуалната машина за 2026 г.

Ландо Норис СНИМКА: Инстаграм/lando

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