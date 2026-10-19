Веласкес: При нас беше цялата отговорност да спечелим мача на всяка цена

Треньорът на „Левски" Хулио Веласкес сподели, че е доволен от продължаването напред за купата на България. Това се случи след успеха над втородивизионния „Спартак" (Плевен) с 2:0 в Ловеч.

„В един мач трябва да узрееш, да се случат различни неща, за да подобриш представянето си. Противниковият отбор слага много хора зад линията на защитата. При нас беше цялата отговорност да спечелим мача на всяка цена. Това са мачове, които ни казват цялостно за отбора, който имаме, за футболистите. Трябва да видим как се представят в такъв тип мачове и такъв тип обстановка. Видях невероятно представяне от всички", започна Веласкес.

„За мен е важен всеки мач, всеки турнир. Както винаги казвам, настоящето е най-важно. Не си правя сметки за следващия съперник. Оттам-насетне избрахме да излезем с почти изцяло различен състав, остана само един футболист. Но това идва от вярата във всички футболисти в отбора. Много съм доволен от характера на всички", продължи испанецът.

„При Кирилов има някои съмнения, защото мина различни фази възстановяването му. Сангаре ще видим как ще се развие и той и може да бъде опция за вторник срещу „Арда". Асен Митков има лек проблем в коляното още от младежкия национален отбор. Ще видим в следващите дни как ще се възстанови. Акрам Бурас се възстановява добре. Вчера обмислях влизането му в групата в днешния мач и в крайна сметка решихме да натрупа повече тренировъчен ритъм. Друг футболист, който пътуваше с нас в Нидерландия, но се разболя и не бе с нас тук, е Стивън Стоянчов. Това е състоянието на футболистите с проблеми", завърши Веласкес.