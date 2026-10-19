Треньорът на "Левски": Щастлив съм, че тези млади момчета се пребориха за суперкупата

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Старши треньорът на волейболния шампион при мъжете "Левски" Николай Желязков коментира успеха във финала за суперкупата срещу "Нефтохимик" с 3:1. "Сините" спечелиха за 4-а година поред трофея.

"Наистина се радвам за момчетата. Нямаше как да не минем през спадове. Дано тези спадове бъдат по-малко през годината. Хубаво е, че спечелихме суперкупата. Това ще ни даде самочувствие.

Работим добре. Щастлив съм, че тези млади момчета се пребориха. Винаги след такива паузи ритъмът се губи. "Нефтохимик" изпълни силен начален удар в третия гейм, играе се трудно срещу такъв сервис.

Запазихме самообладание в четвъртия гейм. Показахме характер и спечелихме. Адаптацията на новите върви добре. Даваме игрището на всички. "Левски" триумфира с разпределител на 18 г. - Петко Петков. Той трябва да се подобри на блокада", заяви Желязков.

Освен Петков титуляри бяха 17-годишните Адриан Ганев (център) и Ивайло Донов (либеро).

Към тях трябва да се прибавят още двама "сини" юноши в стартовия състав - Кристиян Титрийски (21 г., диагонал) и Лазар Бучков (22 г., център).