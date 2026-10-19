МОК закрива комисиите на Весела Лечева и Стефка Костадинова

МОК закрива комисиите, в които са единствените български представителки Весела Лечева и Стефка Костадинова, се казва в официално съобщение на комитета.

Това се прави от ръководството на президентката Кърсти Ковънтри за повече оперативност и минаване преди всичко към управление от комисиите, отколкото от изпълнителното бюро. Планът се нарича Fit for the Future.

В историята отиват комисиите “Публични отношения и корпоративни комуникации”, където бе председателят на БОК Весела Лечева, и “Култура и олимпийско наследство”, където пък участваше бившият шеф на комитета Стефка Костадинова. Двете влязоха в тях по едно и също време след празнуването на вековния юбилей на БОК през 2023 г., когато в София бе тогавашният президент на МОК Томас Бах.

Самата Ковънтри, преди да поеме поста, бе член на комисията, в която бе и Лечева.

Съкращават се още комисиите “Антураж на спортистите”, “Дигитална ангажираност и маркетингови комуникации”, “Равенство на половете, разнообразие и включване”, “Човешки права”, “Олимпийско образование”, “Олимпийска програма”, “Олимпизъм 365”, “Приходи и рекламни партньорства”, “Устойчивост и наследство” и “Технологично и техническо развитие”.

Продължават работа комисиите на атлетите, одиторският комитет, тези по етика, финанси, координация на олимпийските игри и младежките олимпийски игри, за бъдещи домакини на летни игри, за бъдещи домакини на зимни игри, здраве, медицина и наука, човешки ресурси, избор на членове на МОК, борд на директорите на телевизията на МОК и маркетинг (TMS), правна, борд на директорите на Olympic Broadcasting Services, борд на директорите на олимпийския телевизионен канал, борд на директорите на фондацията за бежанци и олимпийска солидарност.

Решението било взето след 15 месеца дискусии как да се подобри работата на МОК и да се вземат по-бързи решения.

