Националът Лукас Петков феномен - 2 пъти играч на мача в Бундеслигата за 49 дни

Лукас Петков постигна нещо, което спокойно може да бъде наречено феноменално, що се отнася до български национал по футбол.

Дясното крило на абсолютния дебютант в Бундеслигата “Елверсберг” за втори път този сезон получи наградата за играч на мача, а в немския елит са изминали само 6 кръга.

Петков вкара и записа асистенция за домакинската победа на неговия тим при головото шоу с 4:3 над “Аугсбург” в събота.

49 дни по-рано Лукас, на когото един от дядовците е българин, влезе в историята на отбора от скромния град Елверсберг. На 29 август българският национал вкара историческото първо попадение за него в Бундеслигата.

Всъщност онзи ден Петков имаше абсолютно дежавю. При победата вкъщи над “Байер” (Леверкузен) с 3:2 освен гол той направи и асистенция, за да получи след това приза за номер 1 в мача.

Защо е феноменално постигнатото от Петков? За дереджето на националния отбор един негов футболист да получи подобна награда 2 пъти за по-малко от месец в едно от първенствата в топ 4 на Европа (останалите са английската Висша лига, испанската Примера дивисион и италианската Серия “А”) е наистина нещо впечатляващо.

Общо в изминалите 6 кръга Лукас има 2 попадения и 3 асистенции. В класирането по системата гол + пас Петков заема 8-ото място в Бундеслигата заедно с още 8 футболисти.

Трябва да се припомни още, че националът ни имаше ключова роля “Елверсберг” да се пребори за историческата промоция в Бундеслигата през пролетта. Тогава той се разписа 11 пъти и даде 5 асистенции, за да завърши тимът му на второ място.

Единственият друг национал, който наскоро е вземал награда за играч на мача в първенство от топ 4, е Илия Груев. Това се случи на 6 февруари тази година, когато халфът подаде за 2 от попаденията на “Лийдс” при домакинската победа с 3:1 над “Нотингам Форест”.