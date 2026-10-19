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Пращаме други борци на световното в Казахстан

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Пращаме други борци на световното в Казахстан

Гeорги Банов

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Станка Златева говори от трибуната на общото събрание на федерацията по борба. Снимка: Startphoto.bg

Още днес новоизбраното ръководство на федерацията по борба ще картотекира нови състезатели за световното първенство в Казахстан. То е получило гаранции от международната централа, че ще може. Заради решенията на Станка Златева и нейния управителен съвет за геноцид към класическата борба ще има нов проблем. На европейското бе изпратен малък отбор и сега нямаме право на състезатели в някои категории. Според правилниците, които явно не са били ясни на старите ръководители, ако не отидеш на европейско, губиш мястото си за световното. Със сигурност на първенството на планетата ще бъдат пратени звездите ни Семен Новиков и Кирил Милов.

В събота борбата категорично тушира Станка Златева и я свали от президентския пост с 94 гласа без нито един против. За председател на федерацията бе избран Тодор Ангелов, който от дълги години бе в управата и бе определен като обединяваща фигура в спорта.

Златева се закле, че няма да обжалва решението на събранието, въпреки че 25-те клуба, които я подкрепяха, напуснаха залата преди вота. Всичко бе ясно, след като за водещ на конгреса бе избран Белчо Горанов, който бе уволнен от Златева като генерален секретар, защото според нея не си вършел работата.

Още на първото заседание на новоизбрания управителен съвет Белчо Горанов се върна на поста. Тодор Ангелов се сдоби и с трима вицепрезиденти - Армен Назарян, който ще отговаря за класическата борба, Рахмат Сукра - за свободната и Георги Калчев - за женската.

В управителния съвет влязоха още доста известни имена като мецената на този спорт Гриша Ганчев, Валентин Гецов, Мирослав Гочев, Николай Дачев, Цоло Божилски и адвокат Станислав Трендафилов.

Радослав Великов със сигурност остава национален треньор на свободната борба. За женската и класическата ще бъде взето допълнително решение. Реално под грижите на 5-кратната световна шампионка при дамите останахме само с Биляна Дудова на тепиха, което трудно може да се нарече национален отбор. 

Станка Златева говори от трибуната на общото събрание на федерацията по борба.

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