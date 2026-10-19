“Ред Бул” отвързва втория си отбор

“Ред Бул” смята да еманципира младежкия си отбор “Рейсинг Булс”, което може да повлияе на битката между Лиъм Лоусън и Никола Цолов за място във Формула 1 догодина. Така във втория тим ще вземат собствени решения, което не е ставало в историята. Това е последният слух, който витае из боксовете в Остин, Тексас, където е следващият старт от шампионата.

Самостоятелността ще включва и избора на пилоти, което не се е случвало никога. Австрийският тим купи “Минарди” през 2005 г., за да има младежки тим, където да обучава младите си пилоти. През годините отборът бе “Торо Росо” и “Алфа Таури”, докато се ребрандира през миналия сезон на “Рейсинг Булс”.

През отбора минаха почти всички пилоти на “Ред Бул” начело с 4-кратния световен шампион Макс Верстапен.

Ако “Ред Бул” освободи ръководството на “Рейсинг Булс” за самостоятелни решения, то шефовете на този тим ще решат дали да запазят Лиъм Лоусън или Никола Цолов.

Реално това е единственото свободно място за новия сезон. При положение че бъде избран Лоусън, българският пилот ще смени Юки Цунода като резервен пилот в “Ред Бул” и вероятно ще кара поне един сезон в японската суперформула.