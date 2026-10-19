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https://www.24chasa.bg/index.php/sport/article/23757623 www.24chasa.bg

"Барса" без трима основни защитници срещу ПСЖ и "Реал"

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Кунде пристига за лагера на "петлите" за мачовете от Лигата на нациите облечен с ...пола. СНИМКА: ФЕЙСБУК

Старши треньорът на "Барселона" Ханзи Флик има кадрови проблеми преди ключова за отбора седмица, след като клубът потвърди в социалните мрежи, че защитниците Жюл Кунде и Ерик Гарсия са контузени.

Във вторник каталунците гостуват на "Пари Сен Жермен" в Шампионската лига, а следващата неделя приемат "Реал" в "Ел Класико".

Гарсия ще отсъства от терените между три и четири седмици заради травма в бедрото, а Кунде също пропуска мача с ПСЖ заради навяхване на глезена, но може да се завърне в игра за двубоя срещу тима от Мадрид.

Андреас Кристенсен също е извън строя поради контузия, което оставя само Мартин и Пау Кубарси като опции за позицията на централен защитник за мача срещу ПСЖ.

Кунде пристига за лагера на "петлите" за мачовете от Лигата на нациите облечен с ...пола. СНИМКА: ФЕЙСБУК

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