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5 отбора с равни точки на върха във Франция

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Досегашният лидер във Франция "Монако" падна 0:1 като гост от "Лориен". Снимка: Ройтерс

"Олимпик Лион" направи обрат и спечели с 2:1 срещу "Ница", за да се изкачи на първо място в класирането на френското първенство. "Лион" е с актив от 14 точки, колкото имат още "Пари Сен Жермен", "Лил", "Париж ФК" и "Монако".

"Лион" води в подреждането по голова разлика с осем попадения повече от допуснатите.

В неделя вечерта обаче "Лион" трябваше да се бори за трите точки. Ели Уахи даде преднина на гостите от Ница в 18-ата минута, но Павел Шулц и Танър Тесман отбелязаха две попадения между 32-ата и 36-ата минута за 2:1. Домакините останаха с човек по-малко за последните 20 минути и "Ница" стигна до гол в добавеното време, но съдиите маркираха засада на Уахи.

Поражението остави "Ница" на 13-о място с осем точки.

Досегашният лидер във Франция "Монако" падна 0:1 като гост от "Лориен". Снимка: Ройтерс
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