Роналдо печели два пъти повече от Меси - 300 млн. долара срещу 150 млн. на година!

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Нападателят на "Ал Насър" Кристиано Роналдо ще стане най-високоплатеният футболист в света през сезон 2026/2027. Forbes оценява общите му приходи на 300 милиона долара - два пъти повече от тези на вечния му съперник Лионел Меси.

Изчисленията на изданието взимат предвид заплатите и други плащания от клубовете, както и доходи извън футбола. Очаква се 41-годишният Роналдо да получи 250 милиона долара от "Ал Насър" и допълнителни 50 милиона долара от външни източници.

Звездата на "Интер Маями" Меси зае второ място с прогнозирани 145 милиона долара. Нападателят на "Реал" Килиан Мбапе се класира на трето място със 100 милиона долара.

Топ 10 на най-високоплатените футболисти в света според Forbes:

Кристиано Роналдо ("Ал Насър") - 300 милиона долара (250 милиона долара от клуба, 50 милиона долара от други дейности).

Лионел Меси ("Интер Маями") - 145 милиона долара (70 милиона долара + 75 милиона долара).

Килиан Мбапе ("Реал Мадрид") - 100 милиона долара (70 милиона долара + 30 милиона долара).

Ерлинг Халанд ("Манчестър Сити") - 85 милиона долара (60 милиона долара + 25 милиона долара).

Винисиус Жуниор ("Реал Мадрид") - 76 милиона долара (48 милиона + 28 милиона).

Ламин Ямал ("Барселона") - 55 милиона долара (35 милиона долара + 20 милиона долара).

Садио Мане ("Ал Насър") - 54 милиона долара (50 милиона долара + 4 милиона долара).

Джуд Белингам ("Реал") - 45 милиона долара (29 милиона долара + 16 милиона долара).

Хари Кейн ("Байерн") - 42 милиона долара (29 милиона долара + 13 милиона долара).

Мохамед Салах ("Трабзон") - 40 милиона долара (20 милиона долара + 20 милиона долара).