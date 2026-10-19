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"Реал" си хареса 15-годишен от "Спортинг"

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Жозе Моуриньо Снимка: facebook.com/Fenerbahce/

"Реал" обмисля да привлече 15-годишния халф на "Спортинг Лисабон" Хакобо Афонсо през следващите месеци, според ESPN.

Мадридският клуб продължава да следи развитието на младия играч, който е високо ценен от скаутите на тима. Афонсо привлича вниманието с физическите си качества, способността си да придвижва топката напред и да се включва в атаките от дълбочина.

15-годишният полузащитник има както испанско, така и португалско гражданство. Афонсо играе за испанските младежки национални отбори. Баща му - Нуну Афонсо, е играл навремето за "Бенфика".

Жозе Моуриньо Снимка: facebook.com/Fenerbahce/

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